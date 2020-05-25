Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 18 ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем переменную облачность, местами возможен небольшой дождь, но только местами и только возможен, но возможно, что его и не будет. Температура плюс 16 - плюс 18 градусов в Москве, от 14 до 19 градусов тепла по области", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается юго-западный, западный ветер, слабый, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.