Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

"Мы ожидаем переменную облачность, местами возможен небольшой дождь, но только местами и только возможен, но возможно, что его и не будет. Температура плюс 16 - плюс 18 градусов в Москве, от 14 до 19 градусов тепла по области", - рассказал Синенков.