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2020-05-25T07:59
https://ria.ru/20200525/1571930991.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

07:59 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВысотка на Котельнической набережной
Высотка на Котельнической набережной
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Высотка на Котельнической набережной. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 18 ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем переменную облачность, местами возможен небольшой дождь, но только местами и только возможен, но возможно, что его и не будет. Температура плюс 16 - плюс 18 градусов в Москве, от 14 до 19 градусов тепла по области", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается юго-западный, западный ветер, слабый, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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24 мая, 17:21
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