Ученые хотят отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч километров

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Предприятие "Владимир Сычёв. Предприятие " Роскосмоса " проработало облик биологического спутника "Возврат-МКА", на котором после 2025 года намечается запустить 20 мышей на высоту до 200 тысяч километров, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН

"Этот биоспутник должен летать на орбитах до 200 тысяч километров. В Ракетно-космическом центре "Прогресс" уже сделаны проработки аппарата. В нем можно разместить 20 мышей при месячном полете", - сказал он.

Ученый добавил, что реальное финансирование проекта начинается в действующей до 2025 года Федеральной космической программе РФ.

Он сообщил, что также после 2025 года намечается полет третьего биоспутника "Бион-М". "Мы собираемся отправить его на орбиту высотой 500 километров. Нам важно посмотреть, как искусственная сила тяжести будет сказываться на животных, для чего на биоспутнике установим центрифугу", - сказал Сычев.

По его словам, на втором "Бионе-М", запуск которого состоится в 2023 году, будет отработана система содержания мышей в интересах их полета на третьем "Бионе-М".

"Обычно в космическом полете мы кормим животных пастообразным кормом, с которым они получают и воду. Это не годится для центрифуги, где мы будем вынуждены держать животных на твердом корме и отдельно давать воду", - пояснил ученый.

В связи с этим, добавил он, 15 мышей на втором "Бионе-М" будут на твердом корме, а в качестве воды им будут давать гелированную воду.