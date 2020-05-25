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РИА Наука
2020-05-25T11:08
https://ria.ru/20200525/1571930869.html
Ученые хотят отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч километров
https://cdn25.img.ria.ru/images/95593/08/955930844_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_dbf0d3068e3f707be6f1bc4acd881cbb.jpg
РИА Новости

Ученые хотят отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч километров

07:41 25.05.2020 (обновлено: 11:08 25.05.2020)
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© Fotolia / lculigМыши. Архивное фото
Мыши. Архивное фото
© Fotolia / lculig
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" проработало облик биологического спутника "Возврат-МКА", на котором после 2025 года намечается запустить 20 мышей на высоту до 200 тысяч километров, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Этот биоспутник должен летать на орбитах до 200 тысяч километров. В Ракетно-космическом центре "Прогресс" уже сделаны проработки аппарата. В нем можно разместить 20 мышей при месячном полете", - сказал он.
Ученый добавил, что реальное финансирование проекта начинается в действующей до 2025 года Федеральной космической программе РФ.
Он сообщил, что также после 2025 года намечается полет третьего биоспутника "Бион-М". "Мы собираемся отправить его на орбиту высотой 500 километров. Нам важно посмотреть, как искусственная сила тяжести будет сказываться на животных, для чего на биоспутнике установим центрифугу", - сказал Сычев.
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По его словам, на втором "Бионе-М", запуск которого состоится в 2023 году, будет отработана система содержания мышей в интересах их полета на третьем "Бионе-М".
"Обычно в космическом полете мы кормим животных пастообразным кормом, с которым они получают и воду. Это не годится для центрифуги, где мы будем вынуждены держать животных на твердом корме и отдельно давать воду", - пояснил ученый.
В связи с этим, добавил он, 15 мышей на втором "Бионе-М" будут на твердом корме, а в качестве воды им будут давать гелированную воду.
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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