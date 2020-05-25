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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T07:40
https://ria.ru/20200525/1571930832.html
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660952_0:232:3075:1962_1036x0_80_0_0_0a8ba2e30b1d05a009a8d89c23abc862.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч

07:40 25.05.2020
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© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,9 тысячи и составляет 138 845, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 131 898 заболевших (рост за сутки более чем на 6,7 тысячи), днем ранее – о 125 101 (рост за сутки более чем на 6,6 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 77 103 человека. Выздоровели после коронавируса 54 440 человек (3 280 за сутки), умерли 4 021 человек (154 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 50 231 случая заражения (3 041 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 16 277 заболевших (765 за сутки). На третьем месте по числу заболевших - Гуджарат, самый западный штат Индии, 14 056 случаев (392 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен комендантский час, действующий с 7.00 до 19.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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