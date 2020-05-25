В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с COVID-19

Днем ранее она информировала о лечении 549 человек, коронавирус был подтвержден также у 278 пациентов.

Она добавила, что за сутки в больницу поступили 29 человек, из них шесть с коронавирусом. Выписано шесть человек с выздоровлением от COVID-19.