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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T07:39
https://ria.ru/20200525/1571930798.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с COVID-19
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РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с COVID-19

07:39 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медик
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 572 человека, в том числе у 278 пациентов коронавирус подтвержден лабораторно, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Днем ранее она информировала о лечении 549 человек, коронавирус был подтвержден также у 278 пациентов.
"В больнице 572 человека (в том числе 18 в реанимации), из них: 347 человек с подозрением на COVID/ 278 случаев подтверждено лабораторно, из них: 26/22 ребенка, 35/35 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ двое)", - написала Краснова на своей странице в соцсети Facebook.
Она добавила, что за сутки в больницу поступили 29 человек, из них шесть с коронавирусом. Выписано шесть человек с выздоровлением от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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