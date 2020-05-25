Московские соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19

Отмечается, что такие тестирования необходимы по двум причинам. Во-первых, нужно выявить бессимптомных носителей вируса и изолировать их. Особенно это важно сделать среди тех, кто регулярно взаимодействует с жителями. Во-вторых, социальные работники, у которых уже выработаны антитела к коронавирусу, могут помогать москвичам, проходящим лечение от COVID-19 на дому, - сходить за продуктами, лекарствами, выгулять домашних питомцев или выбросить мусор.