Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T07:26
https://ria.ru/20200525/1571930634.html
Московские соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

Московские соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19

07:26 25.05.2020
536
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московские соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Социальные работники в Москве регулярно проходят тестирования на COVID-19. На прошлой неделе более 100 социальных работников прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие тестирования необходимы по двум причинам. Во-первых, нужно выявить бессимптомных носителей вируса и изолировать их. Особенно это важно сделать среди тех, кто регулярно взаимодействует с жителями. Во-вторых, социальные работники, у которых уже выработаны антитела к коронавирусу, могут помогать москвичам, проходящим лечение от COVID-19 на дому, - сходить за продуктами, лекарствами, выгулять домашних питомцев или выбросить мусор.
Отмечается, что переболевшие COVID-19 также могут стать донорами плазмы крови. Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом, которым переливают плазму, быстрее идут на поправку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
020003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия: чем теплее отношение к врачам, тем больше здоровых людей
Всероссийский форум Здоровье нации
Форум "Здоровье нации" перенесут на ноябрь из-за коронавируса
кефир
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Более 650 пациентов с COVID-19 примут участие в испытаниях "Фавипиравира"
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
Сотрудник НИИ в лаборатории
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Москва во время режима самоизоляции жителей
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Больное сердце
Названы три симптома сердечного приступа
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
Владимир Стрючков
Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
В Китае назвали десять самых "загадочных" мест России
Высотка на Котельнической набережной
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния