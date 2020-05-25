МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московские соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Социальные работники в Москве регулярно проходят тестирования на COVID-19. На прошлой неделе более 100 социальных работников прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие тестирования необходимы по двум причинам. Во-первых, нужно выявить бессимптомных носителей вируса и изолировать их. Особенно это важно сделать среди тех, кто регулярно взаимодействует с жителями. Во-вторых, социальные работники, у которых уже выработаны антитела к коронавирусу, могут помогать москвичам, проходящим лечение от COVID-19 на дому, - сходить за продуктами, лекарствами, выгулять домашних питомцев или выбросить мусор.
Отмечается, что переболевшие COVID-19 также могут стать донорами плазмы крови. Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом, которым переливают плазму, быстрее идут на поправку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.