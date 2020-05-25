В Киргизии за сутки выявили 30 случаев COVID-19

БИШКЕК, 25 мая - РИА Новости. Количество случаев Количество случаев COVID-19 Киргизии увеличилось на 30 за сутки, два человек скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 25 мая 2020 года по республике зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных - пятеро медработников. Выздоровели 12 пациентов. Двое человек погибли. "Один случай зафиксирован в Республиканской клинической инфекционной больнице (М. Чолпонбаев, 70 лет), второй случай – в объединенной территориальной больнице Жайыльского района (мужчина 67 лет)", - уточнили в штабе.

Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1433 человек, из которых 280 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 992 пациента.