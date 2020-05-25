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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T07:23
https://ria.ru/20200525/1571930517.html
В Киргизии за сутки выявили 30 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили 30 случаев COVID-19

07:23 25.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 25 мая - РИА Новости. Количество случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 30 за сутки, два человек скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 25 мая 2020 года по республике зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - пятеро медработников. Выздоровели 12 пациентов. Двое человек погибли. "Один случай зафиксирован в Республиканской клинической инфекционной больнице (М. Чолпонбаев, 70 лет), второй случай – в объединенной территориальной больнице Жайыльского района (мужчина 67 лет)", - уточнили в штабе.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1433 человек, из которых 280 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 992 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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