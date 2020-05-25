Пресс-секретарь главы Тувы подтвердила, что он заразился коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердилась у главы Тувы Шолбана Кара-оола, его "самочувствие нормальное", сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Долаана Салчак.
Ранее сам глава в соцсетях сообщил о своей госпитализации.
"Глава Тувы Ш.В. Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие нормальное. Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно", - говорится в сообщении Салчак.
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