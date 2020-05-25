Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T07:21
https://ria.ru/20200525/1571930486.html
Пресс-секретарь главы Тувы подтвердила, что он заразился коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/138370/81/1383708196_0:144:2680:1652_1036x0_80_0_0_a8fa02357b65106367e044a4cd49e317.jpg
РИА Новости

Пресс-секретарь главы Тувы подтвердила, что он заразился коронавирусом

07:21 25.05.2020
349
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Тыва Шолбан Кара-оол
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердилась у главы Тувы Шолбана Кара-оола, его "самочувствие нормальное", сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Долаана Салчак.
Ранее сам глава в соцсетях сообщил о своей госпитализации.
"Глава Тувы Ш.В. Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие нормальное. Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно", - говорится в сообщении Салчак.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000400
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шолбан Кара-оолРеспублика ТываПроисшествия
Рекомендуем
Шолбан Кара-оол
Глава Тувы заразился коронавирусом
Мыши
США хотят изучить российских мышей после космического полета
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал о риске засухи на юге России
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В ЕАО скончался третий пациент с COVID-19
Макет космического аппарата серии Бион-М
Российский "Ноев ковчег" отправят на небывалую высоту
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 289 случаев коронавируса
Бишкек
В Киргизии за сутки выявили 30 случаев COVID-19
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
В Китае назвали десять самых "загадочных" мест России
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Новосибирской области за сутки выявили 89 случаев коронавируса
Лабораторная мышь
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Сотрудник полиции
Во Владивостоке застрявший на парковке мужчина повредил восемь машин
Медик
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с COVID-19
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Число жертв наезда пьяного водителя на блок-пост в Алма-Ате выросло
Мыши. Архивное фото
Ученые хотят отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч километров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния