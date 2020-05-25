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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T07:07
https://ria.ru/20200525/1571930375.html
В Новосибирской области за сутки выявили 89 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области за сутки выявили 89 случаев коронавируса

07:07 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Восемьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено за последние сутки в Новосибирской области, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
"По заболеваемости COVID-19 у нас за все время наблюдения зарегистрировано 2213 человек. Выписан с выздоровлением 891 человек и сегодня мы ожидаем большую выписку", - сказал министр. По данным на минувшее воскресенье общее количество инфицированных было 2124.
По словам Хальзова, в общей сложности находится под медицинским наблюдением сейчас 2655 человек. Все госпитали, которые оказывают помощь больным коронавирусом, функционируют в штатном режиме.
"Из 51 человека, которые находятся в отделениях реанимации, девять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал чиновник.
Он также сообщил, что среднее количество тестирований за прошедшую неделю составило 2,7-2,8 тысячи тестов в сутки. Работает 12 лабораторий на территории Новосибирска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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