В Новосибирской области за сутки выявили 89 случаев коронавируса

"По заболеваемости COVID-19 у нас за все время наблюдения зарегистрировано 2213 человек. Выписан с выздоровлением 891 человек и сегодня мы ожидаем большую выписку", - сказал министр. По данным на минувшее воскресенье общее количество инфицированных было 2124.