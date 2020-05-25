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2020-05-25T07:05
https://ria.ru/20200525/1571930349.html
Вильфанд рассказал о риске засухи на юге России
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РИА Новости

Вильфанд рассказал о риске засухи на юге России

07:05 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Прошедшие в мае дожди на юге России напитали только верхний слой почвы, поэтому риск засухи остается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Нельзя сказать, что опасность засухи на юге России миновала. Из-за того, что на юге и в умеренных широтах зимы практически и не было талой воды. Значит талая вода не пополняла влажность почвы, а это обычно очень большой довесок к влажности. На юге это очень сильно сказывается. Более того, за первые два месяца на юге выпало очень мало осадков. В Краснодарском крае - 42% от нормы, в Ставрополье - 30-32%. То есть влаги было мало и продуктивной влаги в почве очень мало. Осадки, которые прошли в первой декаде и во второй декаде мая, приводят к тому, что пахотный слой пополняется влагой, но продуктивная влага в метровом слое почти не увеличивается", - пояснил Вильфанд.
Он отметил, что летом в период антициклональной погоды наступает время, когда 8-10 дней не выпадает осадков. В пахотном слое быстро происходит иссушение (в верхнем 20-ти сантиметровом слое). Обычно, та влага, которая в нижнем слое, подпитывает верхний слой, а сейчас этой влаги нет.
Как уточнил собеседник агентства, говорить о засухе с определенностью можно будет в конце июня, но риск засухи существует.
"Если будет засушливый период без дождей, то будем смотреть, как это повлияет. Но в сложившейся ситуации риск есть из-за того, как я уже говорил, что запасов влаги на глубине до метра нет. Если будут выпадать осадки. Пусть немного, периодически, то может быть все нормально", - сказал Вильфанд.
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