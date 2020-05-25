Вильфанд рассказал о риске засухи на юге России

"Нельзя сказать, что опасность засухи на юге России миновала. Из-за того, что на юге и в умеренных широтах зимы практически и не было талой воды. Значит талая вода не пополняла влажность почвы, а это обычно очень большой довесок к влажности. На юге это очень сильно сказывается. Более того, за первые два месяца на юге выпало очень мало осадков. В Краснодарском крае - 42% от нормы, в Ставрополье - 30-32%. То есть влаги было мало и продуктивной влаги в почве очень мало. Осадки, которые прошли в первой декаде и во второй декаде мая, приводят к тому, что пахотный слой пополняется влагой, но продуктивная влага в метровом слое почти не увеличивается", - пояснил Вильфанд.