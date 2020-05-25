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2020-05-25T06:57
https://ria.ru/20200525/1571930203.html
В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары
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РИА Новости

В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары

06:57 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Лесные пожары на площади свыше 190 гектаров тушат в шести улусах Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Как отметили в ведомстве, космическим мониторингом "ИСДМ-Рослесхоз" контролируется четыре термоточки в труднодоступных и удаленных землях в Эвено-Бытантайском, Верхоянском, и Среднеколымском улусах Якутии на общей площади 668 гектаров.
"По состоянию на 25 мая, в республике тушат семь лесных пожаров: по одному в Мегино-Кангаласском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Усть-Алданском и два в Намском улусах на общей площади 196,5 гектара. Из них на сегодняшний день локализовано четыре пожара в Ленском, Намском, Нюрбинском и Усть-Алданском улусах", - рассказали в минэкологии.
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Всего в тушении лесных пожаров привлечены 220 человек, в том числе 69 парашютистов и десантников-пожарных, 47 работников наземной охраны лесов, 10 работников лесничеств, семь работников МЧС, 87 человек из числа местного населения, задействовано 23 единиц лесопожарной техники.
"По предварительной версии, возгорания произошли: в Мегино-Кангаласском и Ленском улусах - от гроз, в остальных случаях - по вине человека", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что свыше 1,3 миллиарда рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на борьбу с лесными пожарами в Якутии в этом году. Число возгораний леса в 2019 года выросло в Якутии в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом, пройденная огнем площадь - в 1,2 раза. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду Якутии в результате пожаров, составил 463 миллиона рублей. Самолет МЧС России Ил-76 доставил в Якутию из Москвы мобильный комплекс для космического мониторинга лесных пожаров.
Сотрудник пожарной охраны
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Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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