В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары

ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Лесные пожары на площади свыше 190 гектаров тушат в шести улусах Лесные пожары на площади свыше 190 гектаров тушат в шести улусах Якутии , сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Как отметили в ведомстве, космическим мониторингом "ИСДМ-Рослесхоз" контролируется четыре термоточки в труднодоступных и удаленных землях в Эвено-Бытантайском, Верхоянском, и Среднеколымском улусах Якутии на общей площади 668 гектаров.

"По состоянию на 25 мая, в республике тушат семь лесных пожаров: по одному в Мегино-Кангаласском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Усть-Алданском и два в Намском улусах на общей площади 196,5 гектара. Из них на сегодняшний день локализовано четыре пожара в Ленском, Намском, Нюрбинском и Усть-Алданском улусах", - рассказали в минэкологии.

Всего в тушении лесных пожаров привлечены 220 человек, в том числе 69 парашютистов и десантников-пожарных, 47 работников наземной охраны лесов, 10 работников лесничеств, семь работников МЧС, 87 человек из числа местного населения, задействовано 23 единиц лесопожарной техники.

"По предварительной версии, возгорания произошли: в Мегино-Кангаласском и Ленском улусах - от гроз, в остальных случаях - по вине человека", - добавили в пресс-службе.