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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T07:32
https://ria.ru/20200525/1571930163.html
Травников предложил отправить любителей вечеринок на "пустырь к лягушкам"
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РИА Новости

Травников предложил отправить любителей вечеринок на "пустырь к лягушкам"

06:55 25.05.2020 (обновлено: 07:32 25.05.2020)
2070
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил полицейских принимать более жесткие и оперативные меры к организаторам и участникам незаконных вечеринок в условиях ограничительных мер по коронавирусу.
В ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок плясали под музыку. Полиция позже установила организаторов и некоторых участников вечеринки, на них составили протоколы о нарушении тишины и режима самоизоляции. Следователи СК начали проверки по этой и еще одной подобной вечеринке в Новосибирске.
"Вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, они, я думаю, требуют более оперативной и жесткой реакции со стороны сотрудников полиции, которые работают на улице. То, что мы видели – это вызывающие факты. Люди мало того, что о собственной безопасности и здоровье не думают, но еще и создают неудобства для жителей города", - сказал глава региона в понедельник на оперативном совещании в облправительстве.
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Он отметил, что после устроенной вечеринки горожане стали звонить в мэрию и правительство Новосибирской области с просьбой как-то отреагировать на нарушения.
"Дак вот, нужно отреагировать, причем отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Пусть они собираются на пустыре, где могут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации лучше даже под наблюдением санитарного врача, чтобы мы заранее знали, кто из них в ближайшее время может оказаться на койках в ковид-госпиталях", - сказал Травников.
Обращаясь к заместителю начальника полиции областного главка МВД, губернатор отметил, что в настоящее время у полицейских есть все полномочия для привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка, тишины и покоя граждан, а также за нарушение режима самоизоляции. "Просьба – наведите порядок", - сказал он.
"Есть, принято, будем проводить дополнительную работу", - сказал министр внутренних дел.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковНовосибирская областьОбщество
Популярные комментарии
Пороть нужно публично, на месте правонарушения. А мазохистов сразу штрафовать.
25 мая, 07:01
ЛКЛысый Кучерявый
500005
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