Травников предложил отправить любителей вечеринок на "пустырь к лягушкам"

"Вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, они, я думаю, требуют более оперативной и жесткой реакции со стороны сотрудников полиции, которые работают на улице. То, что мы видели – это вызывающие факты. Люди мало того, что о собственной безопасности и здоровье не думают, но еще и создают неудобства для жителей города", - сказал глава региона в понедельник на оперативном совещании в облправительстве.