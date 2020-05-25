В ЕАО скончался третий пациент с COVID-19

"В течение суток в инфекционной больнице скончались двое мужчин 1949 и 1959 годов рождения. У одного из них был подтвержден диагноз COVID-19. У второго тест отрицательный, он был госпитализирован с тяжелой пневмонией", - сообщили в пресс-службе.