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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T06:48
https://ria.ru/20200525/1571930077.html
В ЕАО скончался третий пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В ЕАО скончался третий пациент с COVID-19

06:48 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в больнице в Еврейской автономной области, общее число умерших с начала пандемии в регионе увеличилось до трех, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.
Ранее сообщалось, что в ЕАО было зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
"В течение суток в инфекционной больнице скончались двое мужчин 1949 и 1959 годов рождения. У одного из них был подтвержден диагноз COVID-19. У второго тест отрицательный, он был госпитализирован с тяжелой пневмонией", - сообщили в пресс-службе.
По последним данным, на вечер воскресенья в ЕАО было зарегистрировано 266 случаев COVID-19, из них 150 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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