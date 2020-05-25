В ЕАО скончался третий пациент с COVID-19

ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в больнице в Еврейской автономной области, общее число умерших с начала пандемии в регионе увеличилось до трех, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.
Ранее сообщалось, что в ЕАО было зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
"В течение суток в инфекционной больнице скончались двое мужчин 1949 и 1959 годов рождения. У одного из них был подтвержден диагноз COVID-19. У второго тест отрицательный, он был госпитализирован с тяжелой пневмонией", - сообщили в пресс-службе.
По последним данным, на вечер воскресенья в ЕАО было зарегистрировано 266 случаев COVID-19, из них 150 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.