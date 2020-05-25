Число выявленных случаев COVID-19 в Омской области превысило тысячу

"На сегодняшний день в Омском регионе зафиксировано 1044 случаев COVID-19 – за последние сутки вирус подтвержден еще у 59 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет 234, из них шесть новых. В списке летальности - 18 человек", - рассказали в оперштабе региона.