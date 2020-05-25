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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T06:41
https://ria.ru/20200525/1571929918.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Омской области превысило тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Омской области превысило тысячу

06:41 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ОМСК, 25 мая - РИА Новости. Общее число зафиксированных в Омской области случаев заражения коронавирусом превысило 1 тысячу, за сутки выявлены 59 больных, сообщили в областном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Первые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Омске, по данным пресс-службы областного правительства, у вернувшейся из ОАЭ семьи из трех человек 28 марта этого года. С тех пор количество заболевших в Омской области росло, но в мае количество зараженных начало резко увеличиваться на 40-60 случаев в сутки.
"На сегодняшний день в Омском регионе зафиксировано 1044 случаев COVID-19 – за последние сутки вирус подтвержден еще у 59 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет 234, из них шесть новых. В списке летальности - 18 человек", - рассказали в оперштабе региона.
По данным оперштаба, большинство случаев заражения за сутки приходится на Омск - 50. Распространение инфекции продолжается и по районам Омской области. От коронавируса на данный момент лечатся 792 жителя региона. Всего в Омской области с начала пандемии провели 105 302 теста на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омская областьОбщество
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