Число выявленных случаев COVID-19 в Омской области превысило тысячу

ОМСК, 25 мая - РИА Новости. Общее число зафиксированных в Омской области случаев заражения коронавирусом превысило 1 тысячу, за сутки выявлены 59 больных, сообщили в областном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Первые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Омске, по данным пресс-службы областного правительства, у вернувшейся из ОАЭ семьи из трех человек 28 марта этого года. С тех пор количество заболевших в Омской области росло, но в мае количество зараженных начало резко увеличиваться на 40-60 случаев в сутки.
"На сегодняшний день в Омском регионе зафиксировано 1044 случаев COVID-19 – за последние сутки вирус подтвержден еще у 59 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет 234, из них шесть новых. В списке летальности - 18 человек", - рассказали в оперштабе региона.
По данным оперштаба, большинство случаев заражения за сутки приходится на Омск - 50. Распространение инфекции продолжается и по районам Омской области. От коронавируса на данный момент лечатся 792 жителя региона. Всего в Омской области с начала пандемии провели 105 302 теста на COVID-19.
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