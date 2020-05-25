В роддоме в ЕАО сняли введенный из-за роженицы с коронавирусом карантин

ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Карантин снят с Биробиджанского роддома в Еврейской автономной области после обработки помещений и отрицательных тестов на инфекцию у контактировавших с зараженной коронавирусом роженицей, сообщает пресс-служба правительства региона.
На прошлой неделе роддом закрыли на карантин после того, как поступившая туда женщина скрыла, что больна коронавирусом. Информация о ее COVID-статусе стала известна врачам от коллег из Роспотребнадзора. Роженицу перевели в инфекционный госпиталь, где она благополучно родила ребенка. Новых пациенток начало принимать отделение гинекологии областной больницы.
"Проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторное обследование контактных. У всех отрицательные результаты. Было принято решение часть людей взять под медицинское наблюдение, а ограничительные мероприятия с роддома снять", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что женщина и ребенок пока остаются в инфекционном госпитале. "Повторный анализ у них отрицательный, но будет проведен еще контрольный тест на COVID", - сообщает пресс-служба.
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