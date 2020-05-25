В роддоме в ЕАО сняли введенный из-за роженицы с коронавирусом карантин

На прошлой неделе роддом закрыли на карантин после того, как поступившая туда женщина скрыла, что больна коронавирусом. Информация о ее COVID-статусе стала известна врачам от коллег из Роспотребнадзора. Роженицу перевели в инфекционный госпиталь, где она благополучно родила ребенка. Новых пациенток начало принимать отделение гинекологии областной больницы.