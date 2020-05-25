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Туризм
2020-05-25T11:39
https://ria.ru/20200525/1571929854.html
В Китае назвали десять самых "загадочных" мест России
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РИА Новости

В Китае назвали десять самых "загадочных" мест России

06:39 25.05.2020 (обновлено: 11:39 25.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк"Спираль желаний" на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике "Аркаим"
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Спираль желаний" на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике "Аркаим". Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия поражает своими бескрайними просторами и великолепными пейзажами, при этом в стране также есть немало таинственных и "загадочных" мест. Об этом говорится в блоге, посвященном туризму, на китайском портале Sohu.
Среди таких мест автор выделяет Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии, более известную как пещера Черного дьявола, а также Телецкое озеро на Алтае.
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Кроме того, в публикации отмечены такие достопримечательности, как Васюганские болота в Западной Сибири, одни из самых больших болот в мире, территорию которых, по словам автора, называют "русской Амазонкой", и гора Холатчахль на Урале, также известная как "гора Мертвецов", где в 1959 году погибла группа Дятлова.
В блоге также упоминаются Плещеево озеро в Переславле-Залесском, которое, как пишет автор, среди местных жителей считается опасным и таинственным местом, озеро Светлояр в Нижегородской области, где согласно легендам находился Китеж-град, который называют "русской Атлантидой", и древний город Аркаим в Челябинской области, где около четырех тысяч лет назад находилось одно из поселений южноуральцев.
Последнее место в списке заняли Патриаршие пруды в Москве, где начинается действие знаменитого романа "Мастер и Маргарита".
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29891741018
Обсудить 11
ТуризмРоссияКитайВ мире
Популярные комментарии
Самое загадочное место в России это Украина.
25 мая, 06:58
ЛКЛысый Кучерявый
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красивых и удивительных мест в мире и России в частности значительно больше, просто у нас глаз замыливается и мы не видим красоту вокруг нас, приехав в какое-нить место мы восхищаемся им, а местные жители лишь пожмут плечами и скажут "да ну, ни чего интересного", хотя бывает и "о, а я и не знал, что у нас такое есть".
25 мая, 10:14
Кот Базилио
6805100
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