В Китае назвали десять самых "загадочных" мест России

Среди таких мест автор выделяет Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии, более известную как пещера Черного дьявола, а также Телецкое озеро на Алтае.
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Кроме того, в публикации отмечены такие достопримечательности, как Васюганские болота в Западной Сибири, одни из самых больших болот в мире, территорию которых, по словам автора, называют "русской Амазонкой", и гора Холатчахль на Урале, также известная как "гора Мертвецов", где в 1959 году погибла группа Дятлова.
В блоге также упоминаются Плещеево озеро в Переславле-Залесском, которое, как пишет автор, среди местных жителей считается опасным и таинственным местом, озеро Светлояр в Нижегородской области, где согласно легендам находился Китеж-град, который называют "русской Атлантидой", и древний город Аркаим в Челябинской области, где около четырех тысяч лет назад находилось одно из поселений южноуральцев.
Последнее место в списке заняли Патриаршие пруды в Москве, где начинается действие знаменитого романа "Мастер и Маргарита".
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