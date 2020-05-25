В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19

"В поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что исчез также 39-летний отец семейства. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Незамедлительно организованы поиски семьи… Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи", - говорится в сообщении.