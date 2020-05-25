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2020-05-25T06:37
https://ria.ru/20200525/1571929821.html
В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19
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РИА Новости

В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19

06:37 25.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, спустя два дня их нашли в лесу, их жизням и здоровью ничего не угрожает, сообщает региональное СУСК РФ. По данным источника в правоохранительных органах, они планировали переждать в лесу эпидемию коронавируса.
"В поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что исчез также 39-летний отец семейства. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Незамедлительно организованы поиски семьи… Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе поисков по месту жительства семьи обнаружены записи, свидетельствующие о намерении покинуть дом.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, глава семейства решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию". По его словам, семью вернули домой.
Как уточнил РИА Новости представитель администрации Кавалеровского района, дети изъяты из семьи.
"Дети изъяты из семьи. Там вопрос по поводу условий содержания детей. Угрозы их жизни и здоровью нет, с пятницы они находятся в отделении детской поликлиники", - сказал собеседник. Он добавил, что отец семейства не задержан, находится дома.
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