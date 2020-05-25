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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T06:31
https://ria.ru/20200525/1571929762.html
На Камчатке зафиксировали восьмую смерть от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

На Камчатке зафиксировали восьмую смерть от COVID-19

06:31 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая – РИА Новости. Восьмой смертельный случай от коронавирусной инфекции зарегистрирован на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Ещё один человек, инфицированный COVID-19, скончался на Камчатке .. В палате интенсивной терапии находятся 3 пациента, из них 2 – на инвазивном аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным на 25 мая, на Камчатке зарегистрированы 658 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 29 детей в возрасте до 17 лет. 260 человек выздоровели, 8 погибли. За сутки выявлен ещё 31 лабораторно подтверждённый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболевших за сутки составил 4,9%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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