На Камчатке зафиксировали восьмую смерть от COVID-19

"Ещё один человек, инфицированный COVID-19, скончался на Камчатке .. В палате интенсивной терапии находятся 3 пациента, из них 2 – на инвазивном аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 25 мая, на Камчатке зарегистрированы 658 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 29 детей в возрасте до 17 лет. 260 человек выздоровели, 8 погибли. За сутки выявлен ещё 31 лабораторно подтверждённый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболевших за сутки составил 4,9%.