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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T06:26
https://ria.ru/20200525/1571929692.html
В Хакасии за сутки выявили 24 случая коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Хакасии за сутки выявили 24 случая коронавируса

06:26 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Еще 24 человека заболели коронавирусом в Хакасии, всего их на данный момент 813, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 24 новых случая заражения COVID-19... Всего в регионе зафиксировано 813 случаев заражения COVID-19", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов добавил, что всего в республике от коронавируса выздоровели 402 человека. Также он подчеркнул, что лечение сейчас получает 401 пациент, из них у 32 человек тяжелая форма заболевания, двое на искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияПроисшествия
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