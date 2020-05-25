В Хакасии за сутки выявили 24 случая коронавируса

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Еще 24 человека заболели коронавирусом в Хакасии, всего их на данный момент 813, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 24 новых случая заражения COVID-19... Всего в регионе зафиксировано 813 случаев заражения COVID-19", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов добавил, что всего в республике от коронавируса выздоровели 402 человека. Также он подчеркнул, что лечение сейчас получает 401 пациент, из них у 32 человек тяжелая форма заболевания, двое на искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.