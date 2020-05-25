Полевой госпиталь в Буйнакске начал принимать пациентов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя в дагестанском Буйнакске приступил к приему первых пациентов, сообщает Минобороны России.
"Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в распоряжении госпиталя имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для исследований.
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