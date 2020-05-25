Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:53
https://ria.ru/20200525/1571929589.html
Полевой госпиталь в Буйнакске начал принимать пациентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943805_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_76751ac84a8eb3e6b2450a0c43f41582.jpg
РИА Новости

Полевой госпиталь в Буйнакске начал принимать пациентов

06:17 25.05.2020 (обновлено: 11:53 25.05.2020)
713
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя в дагестанском Буйнакске приступил к приему первых пациентов, сообщает Минобороны России.
"Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в распоряжении госпиталя имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
300200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БуйнакскОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют помещение
Военные продезинфицировали судозавод в Приамурье
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Число жертв наезда пьяного водителя на блок-пост в Алма-Ате выросло
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске начал принимать пациентов
В Дагестане развернули два полевых лагеря для борьбы с коронавирусом
Гондурас
В Гондурасе продлили комендантский час до 31 мая
Вид Земли с МКС
Ученый рассказал, как снижается обучаемость после космического полета
Вид на город Тартус в Сирии
Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
Рубли
В Москве при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований
Пост измерения температуры перед кассами в Замок Осаки
В Японии заявили об отсутствии необходимости в режиме ЧС из-за COVID-19
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
В Китае назвали десять самых "загадочных" мест России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Спасатели в Находке помогут в ликвидации пожара в больнице в Партизанске
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Банкноты номиналом 2000 рублей
СМИ: пенсионерка заплатила 600 тысяч рублей за снятие "порчи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
00:03Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
Лента новостейМолния