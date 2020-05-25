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2020-05-25T13:27
https://ria.ru/20200525/1571929556.html
В Москве при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований
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РИА Новости

В Москве при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований

06:14 25.05.2020 (обновлено: 13:27 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Москвы при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований, но пока об этом речи не идет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заммэра отметил, что ситуация сейчас нестандартная, но абсолютно управляемая - у города есть собственный резерв в виде переходящего остатка с прошлого года в размере 300 миллиардов рублей, сократить расходы позволит и приостановка ряда проектов, в частности по благоустройству.
"Если будет жесткая нехватка средств на реализацию первоочередных мероприятий, связанных с социальными целями, то мы будем рассматривать вопрос заимствований. Пока об этом речи не идет, но мы имеем в виду и этот инструментарий, которым пользуются и все регионы, и Российская Федерация, в том числе в этом году", - сказал Ефимов.
По его словам, как вариант может быть рассмотрен инструмент облигаций.
"Заимствования - это механизм, которым пользуется и Российская Федерация, и отдельные регионы, чтобы покрыть выпадающие доходы, в этом ничего плохого нет. Сейчас, напомню, у Москвы, по сути, нулевой долг. В 2011 году долг у нас был порядка 350 миллиардов рублей, сейчас остались обязательства по долгосрочным облигациям всего на 30 миллиардов рублей, которые можно погасить досрочно только с огромными штрафами. Так что город может безболезненно для бюджетной стабильности делать заимствования", - добавил Ефимов.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
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