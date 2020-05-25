В Москве при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований

"Если будет жесткая нехватка средств на реализацию первоочередных мероприятий, связанных с социальными целями, то мы будем рассматривать вопрос заимствований. Пока об этом речи не идет, но мы имеем в виду и этот инструментарий, которым пользуются и все регионы, и Российская Федерация, в том числе в этом году", - сказал Ефимов.