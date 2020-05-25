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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T05:56
https://ria.ru/20200525/1571929460.html
Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию

05:56 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
По его данным, найден факт внутрисемейного бытового инфицирования у сотрудника администрации министерства здравоохранения Красноярского края. Сотрудник изолирован и в настоящее время находится на лечении. Оперативно определен круг контактных лиц, в помещениях министерства произведена дезинфекция.
"Всем сотрудникам, которые определены как контактные, включая министра здравоохранения, Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выданы постановления на изоляцию сроком на 2 недели, проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно", - говорится в сообщении.
Сотрудники, не попадающие под категорию контактных, работают на местах, с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических норм, с соблюдением масочного режима.
По данным властей на 24 мая в крае за все время 3265 подтвержденных диагноза коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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