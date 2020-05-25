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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T05:49
https://ria.ru/20200525/1571929427.html
В Гондурасе продлили комендантский час до 31 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/131110/64/1311106449_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_bfaafcf097dc4dd950f2e85d0c22b485.jpg
РИА Новости

В Гондурасе продлили комендантский час до 31 мая

05:49 25.05.2020
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© Flickr / Don HeniseГондурас
Гондурас
© Flickr / Don Henise
Гондурас. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Гондураса продлили действие комендантского часа на территории всей страны до 31 мая, сообщает национальная полиция.
"Для обеспечения более эффективного профилактического контроля за COVID-19 было решено продлить действующий абсолютный комендантский час с 23.00 воскресенья, 17 мая ... до 23.00 воскресенья, 31 мая 2020 года", - говорится в заявлении.
Согласно документу, правом выйти на улицу с 9.00 до 17.00 в определенные дни недели будут пользоваться граждане и резиденты в зависимости от последней цифры номера удостоверения личности. В понедельник разрешено покидать дома с цифрой 6, во вторник - 7, в среду 8, в четверг - 9, в пятницу - 0. На предыдущей неделе правом выхода в том же порядке пользовались люди с цифрами от 1 до 5. Выход из дома и пользование транспортными средствами в субботу и воскресенье полностью запрещены.
Власти также продлили до 31 мая режим ЧП в стране.
По последним данным минздрава Гондураса, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 3950, скончались 180 человек, вылечились 468.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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