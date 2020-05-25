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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T05:48
https://ria.ru/20200525/1571929395.html
В Якутске за выходные более 160 человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Якутске за выходные более 160 человек заболели COVID-19

05:48 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости.  Свыше 160 человек в городе Якутске за выходные заболели коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 1357, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
Как отметил глава, за последние сутки в регионе выявлен 81 случай коронавируса, из них 56 – по городу Якутску и остальные – в других муниципальных образованиях. Двенадцать инфицированных выявлено в Алданском районе из числа вахтовиков золотодобывающего предприятия.
"Ситуация у нас остается напряженной. Всего число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Якутии достигло 1357… В Якутске за выходные 169 человек заболели в общей сложности… По городу Якутску ограничительные меры не могут быть сняты", - рассказал глава республики.
По данным оперштаба, за весь период в Якутии 546 человек полностью выздоровели, 7 летальных исходов. Десять человек в тяжелом состоянии в Якутске, 313 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 2578 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 670 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯкутскПроисшествия
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