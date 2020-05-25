В Якутске за выходные более 160 человек заболели COVID-19

ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Свыше 160 человек в городе Якутске за выходные заболели коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 1357, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
Как отметил глава, за последние сутки в регионе выявлен 81 случай коронавируса, из них 56 – по городу Якутску и остальные – в других муниципальных образованиях. Двенадцать инфицированных выявлено в Алданском районе из числа вахтовиков золотодобывающего предприятия.
"Ситуация у нас остается напряженной. Всего число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Якутии достигло 1357… В Якутске за выходные 169 человек заболели в общей сложности… По городу Якутску ограничительные меры не могут быть сняты", - рассказал глава республики.
По данным оперштаба, за весь период в Якутии 546 человек полностью выздоровели, 7 летальных исходов. Десять человек в тяжелом состоянии в Якутске, 313 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 2578 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 670 человек.
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