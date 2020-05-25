В Якутске за выходные более 160 человек заболели COVID-19

"Ситуация у нас остается напряженной. Всего число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Якутии достигло 1357… В Якутске за выходные 169 человек заболели в общей сложности… По городу Якутску ограничительные меры не могут быть сняты", - рассказал глава республики.