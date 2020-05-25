Число выявленных случаев COVID-19 в Приморье достигло 1695

"Сорок девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье за минувшие сутки. Сегодня 1025 приморцев проходят лечение от COVID-19, из них 44 – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, которая приводится в сообщении, общее число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 1695.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1695. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 610 человек, 15 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.