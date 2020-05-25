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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T05:23
https://ria.ru/20200525/1571929317.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Приморье достигло 1695
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Приморье достигло 1695

05:23 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Общее число заболеваний COVID-19 в Приморье достигло 1695, за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев, сообщает правительство региона.
"Сорок девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье за минувшие сутки. Сегодня 1025 приморцев проходят лечение от COVID-19, из них 44 – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, которая приводится в сообщении, общее число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 1695.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1695. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 610 человек, 15 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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