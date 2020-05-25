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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T05:15
https://ria.ru/20200525/1571929279.html
В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

05:15 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 25 мая зарегистрировано 1254 (+45) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ - 712", - говорится в сообщении.
С момента начала пандемии вылечились 571 человек, умерло семь человек. В стационаре лечится 527 больных. На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 149 пациентов. Среди пациентов 60 детей - они в удовлетворительном состоянии. В реанимации находятся 16 взрослых, в том числе на ИВЛ - три человека.
Из 45 новых случаев COVID-19 три человека прибыли из других регионов, 19 человек - из очага РКБ им. Н.А. Семашко, двое связаны с очагом в Кижингинском районе, остальные - контактные, в том числе из домашних очагов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
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