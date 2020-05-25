В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

С момента начала пандемии вылечились 571 человек, умерло семь человек. В стационаре лечится 527 больных. На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 149 пациентов. Среди пациентов 60 детей - они в удовлетворительном состоянии. В реанимации находятся 16 взрослых, в том числе на ИВЛ - три человека.