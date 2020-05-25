Спасатели в Находке помогут в ликвидации пожара в больнице в Партизанске

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Спасатели из Находки прибудут в Партизанск для помощи в ликвидации последствий крупного пожара в больнице, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемко.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пострадавших на пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, отмечали в минздраве края. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента переводятся в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет. Пожар локализован на 300 квадратных метрах. СК и прокуратура начали проверку. На пожаре работают около 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
"Прибывают спасатели из Находки, чтоб помочь вынести оборудование, убрать весь этот мусор… Перенесен инвентарь, сохранен томограф", - сказал Кожемяко, видеокомментарий которого опубликован на его странице в Instagram.
Также там приводятся слова благодарности пожарным и медперсоналу.
"Хочу поблагодарить пожарных и медперсонал Партизанской городской больницы №1 за оперативность и слаженные действия при ликвидации пожара в медучреждении. Никто из пациентов и врачей не пострадал. Всех вовремя эвакуировали. После разбора завалов здание осмотрят специалисты. В ближайшее время здесь начнется ремонт. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.