Спасатели в Находке помогут в ликвидации пожара в больнице в Партизанске

"Прибывают спасатели из Находки, чтоб помочь вынести оборудование, убрать весь этот мусор… Перенесен инвентарь, сохранен томограф", - сказал Кожемяко, видеокомментарий которого опубликован на его странице в Instagram .

"Хочу поблагодарить пожарных и медперсонал Партизанской городской больницы №1 за оперативность и слаженные действия при ликвидации пожара в медучреждении. Никто из пациентов и врачей не пострадал. Всех вовремя эвакуировали. После разбора завалов здание осмотрят специалисты. В ближайшее время здесь начнется ремонт. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.