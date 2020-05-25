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2020-05-25T05:08
https://ria.ru/20200525/1571929178.html
СМИ: пенсионерка заплатила 600 тысяч рублей за снятие "порчи"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1036x0_80_0_0_101644c27d08f98061d78bc297952444.jpg
РИА Новости

СМИ: пенсионерка заплатила 600 тысяч рублей за снятие "порчи"

05:08 25.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы заплатила "ясновидящей" 600 тысяч рублей за, якобы, снятие порчи, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Подозреваемая, по данным телеканала, связалась с пострадавшей с помощью WhatsApp, заявив, что на ее семье "порча", и предложила свои услуги, которые оценила в 600 тысяч рублей.
Женщина перевела незнакомке деньги, а затем рассказала о произошедшем дочери. Та сразу обратилась в правоохранительные органы.
В настоящий момент "ясновидящую" разыскивают.
Российские рубли
21 января, 09:58
В Югре женщина отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей за "снятие порчи"
Ранее стало известно, что житель Ханты-Мансийского автономного округа перевел "телевизионным магам" 1,1 миллиона рублей, желая откорректировать свою судьбу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, полицейские разыскивают злоумышленников.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Странно, что уголовные дела по статье Мошенничество не возбуждают против священников РПЦ, за крещение, соборование, отпевание и прочие шарлатанские обряды. Не совсем понятно почему снятие порчи - это мошенничество, а благославление батюшкой - нет.
25 мая, 05:31
НДНамаз Дадашев
1100016
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