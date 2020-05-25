СМИ: пенсионерка заплатила 600 тысяч рублей за снятие "порчи"

Подозреваемая, по данным телеканала, связалась с пострадавшей с помощью WhatsApp, заявив, что на ее семье "порча", и предложила свои услуги, которые оценила в 600 тысяч рублей.
Женщина перевела незнакомке деньги, а затем рассказала о произошедшем дочери. Та сразу обратилась в правоохранительные органы.
В настоящий момент "ясновидящую" разыскивают.
Ранее стало известно, что житель Ханты-Мансийского автономного округа перевел "телевизионным магам" 1,1 миллиона рублей, желая откорректировать свою судьбу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, полицейские разыскивают злоумышленников.