Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

"У нас подрывная команда действует на катере, обычно это делается на гребной шлюпке ... корабль новый, оснащенный, соответственно его уже комплектуют катерами, а не шлюпками, как старые корабли ... Опыт, это самое важное – от отработанности команды зависит успех подрыва мины, здесь же много нюансов – волнение моря, обученность личного состава, в первую очередь обученность личного состава", - рассказал инженер тральщика Данил Ремезов.