Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

ТАРТУС (Сирия), 25 мая - РИА Новости. Российские и сирийские военнослужащие провели совместное учение по защите от банды диверсантов порта Тартус, где расположена военно-морская база РФ, сообщил российским журналистам начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.
"Проводилось совместное тактическое учение ВМС САР и ВМФ РФ, в ходе совместного тактического учения отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус. Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы", - сказал Родионов.
По легенде учения, четверо диверсантов-водолазов пытались на дне установить закладку с самодельным взрывным устройством. На место, где они могли находиться, прибыл российский противодиверсионный катер "Раптор".
Российские и сирийские военные уничтожили двух диверсантов, еще двое попытались скрыться. За ними с борта катера в воды Средиземного моря погрузились российские боевые пловцы. Диверсантов поймали и доставили на берег, где их поджидала российская военная полиция.
Диверсанты-водолазы действовали сообща с группой нарушителей, которые на быстроходной лодке пытались попасть на военно-морскую базу. Им тоже уйти не удалось. На помощь "Раптору" пришел еще один катер "Кинель", они вместе зажали нарушителей и доставили их до берега.
Фарватер для двух катеров расчищал один из новейших российских минных тральщиков "Иван Антонов". Его экипаж обнаружил несколько подводных плавающих мин и уничтожил их - некоторые накладным зарядом, а другие прицельным огнем.
"У нас подрывная команда действует на катере, обычно это делается на гребной шлюпке ... корабль новый, оснащенный, соответственно его уже комплектуют катерами, а не шлюпками, как старые корабли ... Опыт, это самое важное – от отработанности команды зависит успех подрыва мины, здесь же много нюансов – волнение моря, обученность личного состава, в первую очередь обученность личного состава", - рассказал инженер тральщика Данил Ремезов.
В учении также принимали участие тральщики и ракетные катера сирийских ВМС.