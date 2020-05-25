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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-25T05:02
https://ria.ru/20200525/1571929117.html
Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/64/1561156499_0:73:710:472_1036x0_80_0_0_222c3e00689e0a46314ac1c7deac79d9.jpg
РИА Новости

Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

05:02 25.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Вид на город Тартус в Сирии
Вид на город Тартус в Сирии
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 25 мая - РИА Новости. Российские и сирийские военнослужащие провели совместное учение по защите от банды диверсантов порта Тартус, где расположена военно-морская база РФ, сообщил российским журналистам начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.
"Проводилось совместное тактическое учение ВМС САР и ВМФ РФ, в ходе совместного тактического учения отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус. Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы", - сказал Родионов.
По легенде учения, четверо диверсантов-водолазов пытались на дне установить закладку с самодельным взрывным устройством. На место, где они могли находиться, прибыл российский противодиверсионный катер "Раптор".
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Российские и сирийские военные уничтожили двух диверсантов, еще двое попытались скрыться. За ними с борта катера в воды Средиземного моря погрузились российские боевые пловцы. Диверсантов поймали и доставили на берег, где их поджидала российская военная полиция.
Диверсанты-водолазы действовали сообща с группой нарушителей, которые на быстроходной лодке пытались попасть на военно-морскую базу. Им тоже уйти не удалось. На помощь "Раптору" пришел еще один катер "Кинель", они вместе зажали нарушителей и доставили их до берега.
Фарватер для двух катеров расчищал один из новейших российских минных тральщиков "Иван Антонов". Его экипаж обнаружил несколько подводных плавающих мин и уничтожил их - некоторые накладным зарядом, а другие прицельным огнем.
"У нас подрывная команда действует на катере, обычно это делается на гребной шлюпке ... корабль новый, оснащенный, соответственно его уже комплектуют катерами, а не шлюпками, как старые корабли ... Опыт, это самое важное – от отработанности команды зависит успех подрыва мины, здесь же много нюансов – волнение моря, обученность личного состава, в первую очередь обученность личного состава", - рассказал инженер тральщика Данил Ремезов.
В учении также принимали участие тральщики и ракетные катера сирийских ВМС.
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Война в СирииРоссияТартус (город)СирияВ мире
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