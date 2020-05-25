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2020-05-25T15:55
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В Партизанске отремонтируют больницу, где произошел пожар
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РИА Новости

В Партизанске отремонтируют больницу, где произошел пожар

04:59 25.05.2020 (обновлено: 15:55 25.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюЛиквидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Больницу Партизанска, где еще ликвидируют пожар, будут ремонтировать, подрядчика определят в ближайшее время, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводит правительство края.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пострадавших на пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, отмечали в минздраве края. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента переводятся в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет. Пожар локализован на 300 квадратных метрах. СК и прокуратура начали проверку.
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"Решением оперативного штаба Приморского края будет определен подрядчик для ремонта больницы в Партизанске, пострадавшей от пожара кровли. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко, побывав на месте происшествия. По словам главы региона, в настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций, в ближайшее время начнется разбор поврежденной кровли, больные размещены в соседнем корпусе", - говорится в сообщении.
По словам Кожемяко, специалисты проведут переподключение сетей, установят томограф, развернут реанимацию, приведут в порядок соседний терапевтический корпус, где размещаются все больные.
К ликвидации огня привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоПриморский крайПартизанскПроисшествия
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