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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T04:38
https://ria.ru/20200525/1571929003.html
США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571800348_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_76f487ae89085a1f3d351e8591e9e380.jpg
РИА Новости

США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ

04:38 25.05.2020
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina/PoolСамолет ВВС США доставил партию аппаратов искусственной вентиляции легких
Самолет ВВС США доставил партию аппаратов искусственной вентиляции легких
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/Pool
Самолет ВВС США доставил партию аппаратов искусственной вентиляции легких
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти США отправят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Совета национальной безопасности США.
"Администрация (США - ред.) передаст Бразилии тысячу аппаратов ИВЛ от американского народа, чтобы помочь стране с ее медицинскими нуждами. США признают решительные усилия правительства Бразилии (в борьбе с эпидемией - ред.) и в ближайшее время будут укреплять наше партнерство в области обороны и торговли", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом.
По последним данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране зарегистрировано более 360 тысяч случаев коронавируса (второй показатель в мире после США), умерли свыше 22 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампБразилияСШАВ мире
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