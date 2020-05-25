США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ

"Администрация (США - ред.) передаст Бразилии тысячу аппаратов ИВЛ от американского народа, чтобы помочь стране с ее медицинскими нуждами. США признают решительные усилия правительства Бразилии (в борьбе с эпидемией - ред.) и в ближайшее время будут укреплять наше партнерство в области обороны и торговли", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.