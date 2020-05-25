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2020-05-25T15:57
https://ria.ru/20200525/1571928949.html
Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы
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РИА Новости

Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы

04:30 25.05.2020 (обновлено: 15:57 25.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюЛиквидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая — РИА Новости. Глава Партизанского городского округа Олег Бондарев помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы в Приморье, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.
Кровля приемного покоя в Партизанской городской больнице, по данным МЧС, загорелась в понедельник на площади 300 квадратных метров, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. В понедельник в местных соцсетях распространилась информация, что глава Партизанска Олег Бондарев помогал эвакуировать пациентов на носилках из горящего здания больницы.

"Да, глава Партизанского городского округа (Олег Бондарев. — Прим. ред.) помогал эвакуировать пациентов больницы, (их. — Прим. ред.) выносили на носилках. Все руководство находилось там с самого утра", — сообщил РИА Новости представитель местной администрации.

Пожар локализовали в 2:40 мск. В Минздраве края отмечали, что пострадавших нет, эвакуированы были все пациенты. По данным властей, эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, двух тяжелых пациентов отправили в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет. Прокуратура и СК проводят проверки.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
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Популярные комментарии
Молодец, больше нечего сказать. Такие отважные люди и должны быть на передовой, во главе, в управлении.
25 мая, 11:12
ОИОлег Иволгин
810002
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