Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы

"Да, глава Партизанского городского округа (Олег Бондарев. — Прим. ред.) помогал эвакуировать пациентов больницы, (их. — Прим. ред.) выносили на носилках. Все руководство находилось там с самого утра", — сообщил РИА Новости представитель местной администрации.