Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете

"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в Сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — добавил эксперт.