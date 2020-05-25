Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков.
Чтобы очистить историю просмотров в браузере, достаточно в настройках выбрать пункт "Очистить историю" и определить период, за который ее нужно удалить. Тем не менее это только первый шаг в сторону цифровой безопасности.
"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в Сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — добавил эксперт.