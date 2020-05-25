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2020-05-25T11:59
https://ria.ru/20200525/1571928932.html
Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете

02:21 25.05.2020 (обновлено: 11:59 25.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтражение страницы социальной сети Facebook в глазу
Отражение страницы социальной сети Facebook в глазу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков.
Чтобы очистить историю просмотров в браузере, достаточно в настройках выбрать пункт "Очистить историю" и определить период, за который ее нужно удалить. Тем не менее это только первый шаг в сторону цифровой безопасности.

"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в Сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — добавил эксперт.

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РЭУ имени Г. В. ПлехановаИнтернетТехнологии
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