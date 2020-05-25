В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 268 человек выздоровели, 83 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1724, из них выздоровели 1678 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 40 таких случаев, из них 38 - локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 15 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.