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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T04:24
https://ria.ru/20200525/1571928894.html
В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_7c9dbbea69c20146ff34d8ddc4b4ec52.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса

04:24 25.05.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 11 случаев заражения коронавирусом и 40 бессимптомных носителей, выздоровели семь пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи – ввозные, 10 в автономном районе Внутренняя Монголия, 1 – в провинции Сычуань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 268 человек выздоровели, 83 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1724, из них выздоровели 1678 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 40 таких случаев, из них 38 - локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 15 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1030 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 414 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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