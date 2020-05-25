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2020-05-25T04:19
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Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России
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РИА Новости

Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России

04:19 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Среднегодовая температура в европейской части России растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, а на юге Западной Сибири изменений практически нет, поэтому почти два месяцы жары в этом году - уникальный случай, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По данным Росгидромета, температура на европейской территории растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, в северных регионах скорость повышения температуры - 0,6-0,8 градуса. А на юге Западной Сибири эта скорость либо не меняется, либо она 0,2 градуса за 10 лет. С точки зрения климатологов, юг Западной Сибири наиболее инерционный регион. Нынешний год - уникальный в этом смысле, он выбивается из этого тренда. Даже не год, а весна. Когда речь идет о климате, минимум надо на 10 лет все усреднять", - сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что жаркая температура в Сибири сохранялась больше 50 дней этой весной, но в ближайшую неделю вернется к средним значениям для этого времени года.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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