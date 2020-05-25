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2020-05-25T04:34
https://ria.ru/20200525/1571928766.html
В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав
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РИА Новости

В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав

04:15 25.05.2020 (обновлено: 04:34 25.05.2020)
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© Фото : ГУМВД России по Самарской областиДТП
ДТП
© Фото : ГУМВД России по Самарской области
ДТП. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное наказание за нарушение ДТП, совершенное водителем без прав, могут ужесточить, в Госдуме ведется работа над законопроектом, согласно которому нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы, если его действия повлекли тяжелые последствия, сообщил РИА Новости первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

"Сейчас мы проводим консультации, которые касаются дорожной безопасности, усиления ответственности людей, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения… Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: "Сам научился", - а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке", - сказал Лысаков.

Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть "определенный пробел", так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть. При этом лица без ВУ представляют собой большую опасность.
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"Если мы говорим о том, что произошло ДТП, человек пострадал или погиб по вине водителя, то здесь, конечно, его действия могут не иметь умысла. Все может произойти, мы понимаем, что та же гибель одного или двух и более человек у нас может не причисляться к умышленным убийствам - это случайность трагическая. Но когда за руль садится человек, который непонятно где обучался - он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал - то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу", - подчеркнул Лысаков.
Депутат отметил, что в последнем случае действия правонарушителя фактически становятся умышленными. Автор готовящегося законопроекта планирует внести изменения в статью 264 Уголовного кодекса, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек. В части 2, 4 и 6 статьи 264 планируется добавить пункты "в" (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и "г" (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).
Согласно действующему законодательству к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях статья 264 предусматривает среди прочего лишение свободы на срок от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.
"Задача не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий", - подчеркнул Лысаков.
Идея внесения таких изменений в УК появилась после того, как на имя депутата поступило письмо от правозащитницы, председателя совета "Фонда поддержки пострадавших от преступлений" (ФПП), члена правительственной комиссии по профилактике правонарушений Ольги Костиной.
Лысаков уточнил, что планирует внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, но когда Госдума перейдет на штатный режим работы.
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Вячеслав ЛысаковГосдума РФОбщество
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