В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав

"Если мы говорим о том, что произошло ДТП, человек пострадал или погиб по вине водителя, то здесь, конечно, его действия могут не иметь умысла. Все может произойти, мы понимаем, что та же гибель одного или двух и более человек у нас может не причисляться к умышленным убийствам - это случайность трагическая. Но когда за руль садится человек, который непонятно где обучался - он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал - то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу", - подчеркнул Лысаков.