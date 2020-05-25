В Приморье упал в реку автомобиль с тремя людьми

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Машина с тремя людьми, в том числе с ребенком, упала в реку в Машина с тремя людьми, в том числе с ребенком, упала в реку в Приморье , сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

По предварительным данным, семья - двое взрослых и двое детей - возвращалась из поселка Кавалерово, где гостила у родственников, в город Уссурийск

"В районе 181 километра трассы "Осиновка-Рудная Пристань" автомобиль Toyota Caldina потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку "Уссури". При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся, проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Со слов девочки, в салоне остались еще три человека: отчим, мать и полуторагодовалая сестра.

Пока не установлено, кто находился за рулем Toyota Caldina. В полиции уточнили, что автомобиль находится в реке, он затоплен.

"Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники МЧС ", - уточнил собеседник агентства.