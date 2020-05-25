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2020-05-25T04:35
https://ria.ru/20200525/1571928737.html
В Приморье упал в реку автомобиль с тремя людьми
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РИА Новости

В Приморье упал в реку автомобиль с тремя людьми

04:11 25.05.2020 (обновлено: 04:35 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Машина с тремя людьми, в том числе с ребенком, упала в реку в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
По предварительным данным, семья - двое взрослых и двое детей - возвращалась из поселка Кавалерово, где гостила у родственников, в город Уссурийск.
"В районе 181 километра трассы "Осиновка-Рудная Пристань" автомобиль Toyota Caldina потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку "Уссури". При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся, проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Со слов девочки, в салоне остались еще три человека: отчим, мать и полуторагодовалая сестра.
Пока не установлено, кто находился за рулем Toyota Caldina. В полиции уточнили, что автомобиль находится в реке, он затоплен.
"Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники МЧС", - уточнил собеседник агентства.
В МЧС агентству сообщили, что в настоящий момент поиски продолжаются. "Со вчерашнего дня там (на месте аварии - ред.) работают спасатели Спасского отделения поисково-спасательного отряда, шесть человек и две единицы техники", - сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
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