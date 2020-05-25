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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T04:09
https://ria.ru/20200525/1571928703.html
В Мексике за сутки выявили 2764 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки выявили 2764 случая COVID-19

04:09 25.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 215 и достигло 7 394, общее число выявленных заражений - 68 620, сообщил минздрав страны.
"Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 7394 человека", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Накануне сообщалось о 7 179 жертвах и 65 856 случаях заражения новым коронавирусом.
За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, сократилось на шесть и составляет 14 247 человек, власти изучают 28 931 подозрение на COVID и 595 летальных случаев.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Наибольшее число активных случаев зафиксированы в Мехико (3819) и штате Мехико (1481). С июня вместо общенационального карантина в силу вступает эпидемиологический "светофор" из четырех фаз, который будет определять порядок возобновления всех видов экономической активности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,2 миллиона случаев заражения, умерли более 338 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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