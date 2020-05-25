В Мексике за сутки выявили 2764 случая COVID-19

МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 Мексике увеличилось за сутки на 215 и достигло 7 394, общее число выявленных заражений - 68 620, сообщил минздрав страны.

"Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 7394 человека", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Накануне сообщалось о 7 179 жертвах и 65 856 случаях заражения новым коронавирусом.

За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, сократилось на шесть и составляет 14 247 человек, власти изучают 28 931 подозрение на COVID и 595 летальных случаев.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Наибольшее число активных случаев зафиксированы в Мехико (3819) и штате Мехико (1481). С июня вместо общенационального карантина в силу вступает эпидемиологический "светофор" из четырех фаз, который будет определять порядок возобновления всех видов экономической активности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 5,2 миллиона случаев заражения, умерли более 338 тысяч человек.