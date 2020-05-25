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2020-05-25T04:07
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В России за сутки потушили 62 лесных пожара
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РИА Новости

В России за сутки потушили 62 лесных пожара

04:07 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В России за сутки ликвидировали 62 лесных пожара на площади более 10,5 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 36 потушенных за сутки лесных пожарах на площади 2167 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2020 в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 10 586 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 25 мая в России действовали еще 58 лесных пожаров на площади 7924 гектара, которые активно тушили. Из них наибольшая площадь фиксируется в Хакасии (2436 гектаров). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и в одном районе Республики Хакасия.
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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