В России за сутки потушили 62 лесных пожара

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2020 в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 10 586 гектаров", - говорится в сообщении.

К полуночи 25 мая в России действовали еще 58 лесных пожаров на площади 7924 гектара, которые активно тушили. Из них наибольшая площадь фиксируется в Хакасии (2436 гектаров). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и в одном районе Республики Хакасия.