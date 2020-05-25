Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T11:58
https://ria.ru/20200525/1571928504.html
Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции
https://cdn23.img.ria.ru/images/154772/39/1547723965_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_31eafe32685ba6dff0eb1159a446450e.jpg
РИА Новости

Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции

03:21 25.05.2020 (обновлено: 11:58 25.05.2020)
3066
CC0 / skeeze / Операция
Операция
CC0 / skeeze /
Операция. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американка Джози Вендель пережила ампутацию ноги и лишилась мышцы на руке после заражения некротическим фасциитом, сообщает таблоид Daily Mail.
Женщина опубликовала в TikTok серию из 16 видео, в которых рассказала свою историю. Проблемы начались в апреле 2015 года, когда Джози Вендель начала испытывать жар и сильную боль во всем теле. Позднее к симптомам добавились мышечные спазмы на обоих ногах.
Врач в местном отделении неотложной помощи не сразу смог принять Вендель из-за большого количества посетителей. Однако после осмотра и анализов женщину отправили вертолетом в больницу, где ей диагностировали некротический фасциит.
Врачи ампутировали ей ногу от колена. Позже выяснилось, что, несмотря на их усилия, требуется полная ампутация ноги. Через два дня после операции у Вендель появились симптомы некротического фасциита в предплечье, и ее отвезли на операцию с риском потери правой руки. Врачи смогли сохранить конечность, но удалили мышцу и сухожилия, а на место раны поставили кожный трансплантат.
В общей сложности женщина провела в больнице около двух месяцев и перенесла 28 операций.
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
2 августа 2019, 21:17
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Некротический фасциит — инфекция, вызываемая бактериями, которые поражают поверхностную и глубокую фасции и подкожную клетчатку.
С 1985 года отмечается рост частоты и тяжести этого заболевания, которое нередко возникает после незначительной тупой травмы, такой как разрыв мышцы или ушиб.
Диагностировать некротический фасциит на ранней стадии, когда единственные симптомы — боль и лихорадка, довольно сложно. На поздних стадиях заболевание сопровождается интоксикацией, нередко развиваются инфекционно-токсический шок и полиорганная недостаточность.
222563213
Обсудить 3
СШАВ мире
Рекомендуем
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой. 1945
Стало известно, какие художники находили вдохновение в изоляции
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Актер Сергей Глушко
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
В Китае назвали десять самых "загадочных" мест России
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Застрявшие на Фиджи россияне вернулись домой через Рим
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Табло с символикой доллара
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Внутреннее строение человека
Названы самые опасные для печени продукты
Больное сердце
Названы три симптома сердечного приступа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
00:03Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
Лента новостейМолния