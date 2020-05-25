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2020-05-25T03:21
https://ria.ru/20200525/1571928455.html
Эксперты предсказали снижение урожая винограда в России
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РИА Новости

Эксперты предсказали снижение урожая винограда в России

03:21 25.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУборка винограда
Уборка винограда
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Уборка винограда. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Урожай винограда в России вряд ли будет большим, чем в прошлом году, из-за весенней засухи в Крыму и на Кубани и недостаточного количества урожая на новых виноградниках, отложенный риск связан и с возможной нехваткой сезонных рабочих, заявили РИА Новости эксперты и представители компаний.
По данным Росстата, валовый сбор винограда в хозяйствах всех категорий в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 8%, до 678 тысяч тонн, площадь виноградников - на 2,6%, до 95,9 тысячи гектаров.
"В прошлом году был формальный рост, на 1%, а объем сбора винограда для промышленного производства составил 540 тысяч тонн. В этом году, скорее всего, будет снижение - процентов на 5, может, 10", - считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
По его мнению, это связано как с погодными условиями - недостатком влаги в начале сезона, так и с недостаточным количеством новых виноградников, поскольку из-за замещения старых посадок новыми идет активное обновление, но сами площади растут незначительно.
Он пояснил, что с 2013 по 2019 год в Краснодарском крае и Крыму, в основном для замены, было высажено около 30 тысяч гектаров виноградников, но отдача пока недостаточная: лоза начинает плодоносить в среднем через пять лет, а сейчас на результаты такого обновления наложились неудачные погодные условия.
В свою очередь советник Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Дарья Морозкина отметила, что новые посадки частично сдвинулись на осень, так как некоторым предприятиям весной не удалось произвести их в полных объемах из-за недостатка российского посадочного материала и невозможности забрать импортные саженцы: транспортные компании отказывались от таких контрактов из-за шестинедельного периода карантинного простоя на границах и других издержек.
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Ожидания производителей

Из-за засушливого апреля притоки воды в водохранилища Крыма заметно сократились, в горах наблюдался существенный недобор осадков, а на Ставрополье и в отдельных регионах Краснодарского края зафиксирована почвенная засуха. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее говорил журналистам, что дожди в начале мая улучшили ситуацию, но земля не получила достаточно влаги.
Представители крупных винодельческих предприятий озабочены тем, какие последствия для сбора может дать сухое начало сезона.
"В этом году, по информации наших агрономов, у нас ожидается самый непредсказуемый сезон виноградарства. С одной стороны, лоза проснулась, активно вегетирует, развивается, начинают закладываться хорошие грозди, с другой стороны - осадков в этом году выпало фактически в два раза меньше, чем год назад, и недостаток влаги может повлиять на объем валового сбора", - сказала гендиректор объединения "Массандра" Янина Павленко.
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в прошлом году собрала урожай, рекордный за всю историю, включая период Советского Союза, 10,5 тонн ягоды с гектара, однако уже сейчас можно предположить, что в этом сезоне таких результатов добиться, скорее всего, не удастся, сказал руководитель виноградарского подразделения компании Андрей Ермаков.
"Этот год пока очень сухой, осадков выпало почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что сейчас виноградники испытывают недостаток влаги, делать прогнозы урожайности пока очень рано, поскольку ситуация еще может измениться. Реальная картина будет видна только после цветения. Оно у нас начинается в конце мая - начале июне и длится приблизительно две недели", - сказал он.
"О прогнозах говорить еще рано, потому что неизвестно, как в будущем изменится ситуация с температурой и влажностью. Также на урожай могут повлиять и другие факторы, например, ход процесса цветения, который завершится в июне. Сумма активных температур сейчас стабилизировалась, но продолжает оставаться выше требуемой нормы. Количества накопленных осадков недостаточно для того, чтобы уверенно говорить о наполнении почвы влагой", - отметил исполнительный директор агрофирмы "Южная" (Краснодарский край, входит в ГК "Ариант") Сергей Тарахно.
"Сельское хозяйство - это всегда форс-мажор, особенно для винограда, и риски всегда могут быть: период сбора - август-сентябрь, когда часто бывают ливни и град, а "Массандра", по сути, занимает 180 километров - от Фороса до Судака, и всегда какие-то филиалы могут пострадать", - резюмирует Павленко.
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Сезонные рабочие

Кроме того, ограничения на перемещение между территориями государств, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, стали причиной недостатка сезонных рабочих. Для виноградарей они особенно необходимы в период сбора урожая. "В Крыму ищут сезонных рабочих, и в Европе с этим проблемы", - говорит Дробиз.
В основном рабочие нужны в сезон сбора винограда, и нанимать на такую работу постепенно будут местное население, считает Морозкина. Она также сообщила, что представители ресторанного сектора обратились с предложением своего участия в сезонных работах на виноградниках.
"Судя по существующей картине, можно предполагать, что уборку начнём нестандартно рано. Такая тенденция сохраняется уже последние пять лет, когда начало уборки сдвигается на более ранние сроки, а сама уборка в периоде сократилась со стандартных 90 дней до 45 дней", - добавил Тарахно.
"В разгар сезона виноделия нам однозначно понадобятся дополнительные силы: своих виноградарей около 450 человек, но в период сбора винограда мы привлекаем примерно еще столько же сезонных рабочих. На сегодня у нас есть вакансии виноградарей, больше всего нуждается судакский филиал", - сообщила Павленко.
В начале сбора, в середине августа, достаточно собственных сотрудников, а потребность в сезонных работниках возникает только в сентябре. "Но пока невозможно предугадать, как дальше ситуация будет развиваться с коронавирусной инфекций, поэтому сложно делать прогнозы по поводу того, что будет, если ограничения на передвижение между территориями сохранятся", - заключила гендиректор "Массандры".
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