Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео момента задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видны пять мужчин, которые пытаются скрыться на лифте. Их преследует вооруженный полицейский.
По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе две группы мужчин устроили стрельбу, один человек ранен. По информации СМИ, в общей сложности задержали девять человек.
Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве.