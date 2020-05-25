Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видны пять мужчин, которые пытаются скрыться на лифте. Их преследует вооруженный полицейский.

По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе две группы мужчин устроили стрельбу, один человек ранен. По информации СМИ, в общей сложности задержали девять человек.