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РИА Наука
2020-05-25T13:41
https://ria.ru/20200525/1571928386.html
Российские ученые планируют отправить на МКС перепелиные яйца
https://cdn25.img.ria.ru/images/101099/66/1010996650_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_299536c1fef3b620598528951bb1d29b.jpg
РИА Новости

Российские ученые планируют отправить на МКС перепелиные яйца

03:16 25.05.2020 (обновлено: 13:41 25.05.2020)
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© Fotolia / postsmthПерепелиные яйца
Перепелиные яйца
© Fotolia / postsmth
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

"Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости", — сказал он.

По словам ученого, в прошлом году было очень много вопросов о том, как решить задачу фиксации яиц в космосе. "Поскольку для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть абсолютно безопасным для космонавтов", — отметил он.
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Инкубатор с яйцами намечается доставить на станцию в 2021 году.
"По планам оборудование должно было полететь на МКС в этом году, но теперь оттянулось на следующий год, потому что завязано на запуск нового российского модуля "Наука", — пояснил он.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что запуск модуля "Наука" планируется во втором квартале 2021 года.
Эксперименты с перепелами уже проводились в космосе, но на МКС — еще нет. В 1979 году на биоспутнике "Бион" на орбиту впервые отправили перепелиные яйца. В 90-х годах на орбитальной станции "Мир" космонавты проводили эксперименты как с яйцами перепелов, так и с самими птенцами и взрослыми птицами. Так, в 1990 году на орбите вылупился первый перепеленок, а в 1999 году родившихся в космосе перепелят удалось живыми возвратить на Землю.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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