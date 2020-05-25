Российские ученые планируют отправить на МКС перепелиные яйца

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев

"Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости", — сказал он.

По словам ученого, в прошлом году было очень много вопросов о том, как решить задачу фиксации яиц в космосе. "Поскольку для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть абсолютно безопасным для космонавтов", — отметил он.

Инкубатор с яйцами намечается доставить на станцию в 2021 году.

"По планам оборудование должно было полететь на МКС в этом году, но теперь оттянулось на следующий год, потому что завязано на запуск нового российского модуля "Наука", — пояснил он.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что запуск модуля "Наука" планируется во втором квартале 2021 года.