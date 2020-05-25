В Партизанске локализовали пожар в больнице

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Пожар в больнице Партизанска локализован на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пострадавших на пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, отмечали в минздраве края.
"Пожар локализован в 9.40 (2.40 мск) на площади в 300 "квадратов". Данных о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, сообщило ранее правительство региона. Два тяжелых пациента переводятся в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.
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