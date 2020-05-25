Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T15:57
https://ria.ru/20200525/1571928286.html
В Партизанске локализовали пожар в больнице
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

В Партизанске локализовали пожар в больнице

03:13 25.05.2020 (обновлено: 15:57 25.05.2020)
988
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Пожар в больнице Партизанска локализован на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пострадавших на пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, отмечали в минздраве края.
"Пожар локализован в 9.40 (2.40 мск) на площади в 300 "квадратов". Данных о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, сообщило ранее правительство региона. Два тяжелых пациента переводятся в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.
Пожар в городе Свирске Иркутской области
Вчера, 02:15
В Иркутской области локализовали пожар
200013
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПартизанскПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
В Партизанске отремонтируют больницу, где произошел пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
Пожар в городе Свирске Иркутской области
В Иркутской области локализовали пожар
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
В России за сутки потушили 62 лесных пожара
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Застрявшие на Фиджи россияне вернулись домой через Рим
Операция
Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
Кадры ликвидации пожара в больнице Приморского края
В Приморье загорелась кровля больницы
Эскиз космического корабля Crew Dragon
В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Спасатели в Находке помогут в ликвидации пожара в больнице в Партизанске
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
Эдгар Запашный
"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
00:03Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
Лента новостейМолния