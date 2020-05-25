Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Девочку, которая с рождения жила в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
"Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке", — сказала собеседница агентства.
Омбудсмен отказалась раскрыть детали, сославшись на "определенные этические моменты", о которых она не может распространяться по просьбе участников процесса.
В апреле столичные власти сообщали, что ребенка могут передать в семью родственников или замещающую семью.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.
Дом-больница
В декабре "Медуза" опубликовала материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало. Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.
Из ПМЦ ребенка выписали в марте 2019 года, однако девочка продолжала там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
В начале февраля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.