Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем сферу бытовых услуг, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым, элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя", — пояснил он.
Приостановка непродовольственной торговли существенно ограничивает производство, добавил Ефимов: промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств.
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
"Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.
С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлили до 31 мая.
По последним данным, в столице выявили почти 164 тысячи случаев COVID-19, 49 840 человек выздоровели, 1993 умерли. Всего в России подтверждено 344 тысячи случаев заражения коронавирусом, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.