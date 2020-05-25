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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:24
https://ria.ru/20200525/1571928198.html
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571917677_0:284:3135:2047_1036x0_80_0_0_7d8a3769b9f2b3b9ab8909ab5707283a.jpg
РИА Новости

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

03:04 25.05.2020 (обновлено: 13:24 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем сферу бытовых услуг, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым, элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя", — пояснил он.

Приостановка непродовольственной торговли существенно ограничивает производство, добавил Ефимов: промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств.
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
"Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.
С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлили до 31 мая.
По последним данным, в столице выявили почти 164 тысячи случаев COVID-19, 49 840 человек выздоровели, 1993 умерли. Всего в России подтверждено 344 тысячи случаев заражения коронавирусом, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
Популярные комментарии
Вот про это и говорю - половина "бизнеса" живет сегодняшним днем. Никаких планов и прогнозов не строит, такое понятие как изменение сезонного спроса для него получается дикость, если он даже не может платить ЗП в течении двух месяцев. и при этом он большинству своих сотрудников платит "серую" ЗП, т.е .не делает положенных отчислений государству. но при этом при любой проблеме он требует помощи от этого государства.
25 мая, 09:54
Fox Bold
606012034
Ой, не прошло и полгода, как они поняли, что экономике в России настал полный "абгемахт", и что народишко скоро поймет, что смерть от голода, вызванная их ЗАБОТАМИ ничуть не лучше чем от коронавируса. COVID хоть дает шанс и надежду многим, а их меры - НЕТ!
25 мая, 05:39
ПАПров Агиценович Зак
136512245
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