"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дрессировщик и гендиректор Московского цирка Дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал в беседе с " Вечерней Москвой " негативную реакцию на высказывание продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов в период пандемии, выразив мнение, что большинство СМИ и критиков очень поверхностно оценили его слова.

Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса . Его слова высмеял Сергей Шнуров . Продюсер попытался оправдаться за свои слова, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс

По словам Запашного, продюсер подразумевал под словом "артист" не только знаменитостей. "Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил обо всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране", — отметил он.

Дрессировщик напомнил, что в российских городах есть огромное количество культурных учреждений, в которых работают люди, которые в хорошие времена не зарабатывали больших денег, а сейчас для них и вовсе наступило настоящее безденежье.

"И они, как и многие наши граждане, сегодня испытывают большие финансовые сложности", — заявил Запашный. По его мнению, СМИ неправильно интерпретировали слова Пригожина, вырвав из контекста главную мысль.

"Его просто неправильно поняли", — заключил артист.