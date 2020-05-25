Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T02:40
https://ria.ru/20200525/1571928104.html
"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
https://cdn25.img.ria.ru/images/148054/58/1480545835_0:78:3904:2274_1036x0_80_0_0_5c9912f54b4e3d29f8339fa2153bc95b.jpg
РИА Новости

"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина

02:40 25.05.2020
129
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭдгар Запашный
Эдгар Запашный
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Эдгар Запашный. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" негативную реакцию на высказывание продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов в период пандемии, выразив мнение, что большинство СМИ и критиков очень поверхностно оценили его слова.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Сергей Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои слова, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 19:21Распространение нового коронавируса
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
По словам Запашного, продюсер подразумевал под словом "артист" не только знаменитостей. "Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил обо всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране", — отметил он.
Дрессировщик напомнил, что в российских городах есть огромное количество культурных учреждений, в которых работают люди, которые в хорошие времена не зарабатывали больших денег, а сейчас для них и вовсе наступило настоящее безденежье.
"И они, как и многие наши граждане, сегодня испытывают большие финансовые сложности", — заявил Запашный. По его мнению, СМИ неправильно интерпретировали слова Пригожина, вырвав из контекста главную мысль.
"Его просто неправильно поняли", — заключил артист.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 06:05Распространение нового коронавируса
Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов
330037
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинГригорий ЛепсЭдгард ЗапашныйШнур (Сергей Шнуров)
Рекомендуем
Актер Сергей Глушко
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
Вид на башню Галата
Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
Наручники
СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
Сок
Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
Автомобиль прокуратуры России
Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял объяснения Пригожина по поводу слов о положении артистов
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
Бразилия
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил уголовное дело после стрельбы на юге Москвы
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Тарзана и Королёву позвали работать в такси после слов о нехватке денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния