Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россияне, которые ранее не могли попасть на родину с Россияне, которые ранее не могли попасть на родину с Фиджи , прилетели в Москву в воскресенье, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова

Италии в воскресенье днем сообщили, что самолет со 117 россиянами вылетел из римского аэропорта "Фьюмичино" в Москву, на борту в том числе 24 российских туриста, прибывших в Италию транзитом из Австралии и Фиджи. В российское посольство вв воскресенье днем сообщили, что самолет со 117 россиянами вылетел из римского аэропорта "Фьюмичино" в Москву, на борту в том числе 24 российских туриста, прибывших в Италию транзитом изи Фиджи.

"Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян... Три часа назад они прилетели в Москву", - написала дипломат в Facebook.

Захарова рассказала, что во второй половине марта к ней обратились за помощью с вывозом россиян с Фиджи. По ее словам, тогда нашелся меценат, согласившийся направить за ними борт, однако островное государство перестало принимать самолеты.

"Чудо не случилось, и планы рухнули. Но эффект остался: вдруг мы осознали, что несмотря на, мягко говоря, свалившиеся на всех сложности, в людях живо желание помогать", - написала Захарова.

Позже, по ее словам, появился "реальный и во всех смыслах беспроигрышный вариант". Ханты-Мансийский автономный округ направлялся в рамках вывоза россиян в Юго-Восточную Азию , на борт взяли шесть экипажей, чтобы "без ночевок совершить марш-бросок до двух азиатских стран и сделать дополнительный крюк на Фиджи".

По словам Захаровой, когда борт уже прибыл в Азию и готов был направиться на Фиджи, местные власти не дали разрешение на полет из-за карантинных мер на фоне коронавируса. После этого, по словам дипломата, было представлено не менее пяти схем возвращения россиян с Фиджи.

"От переброски через Гонконг до ожидания вывозного борта в Токио. Посольства в Японии и Австралии прорабатывали все варианты. Но каждый раз на пути вставали какие-то непреодолимые обстоятельства", - добавила она.

В итоге был выбран один из вариантов, зависящий от множества обстоятельств, которые, по ее словам, должны были "сложиться все до единого: визы, транзиты, стыковки, встречи, финансы".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.