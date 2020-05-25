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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T01:58
https://ria.ru/20200525/1571927939.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч

01:58 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысяч, свыше 22 тысяч человек скончались, сообщило министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным министерства, в стране по состоянию на 24 мая зарегистрировано 363 211 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлено 15 813 новых случаев.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 653 человек, общее число жертв составляет 22 666. Всего выздоровели 149 911 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБразилияВ мире
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