Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысяч, свыше 22 тысяч человек скончались, сообщило министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным министерства, в стране по состоянию на 24 мая зарегистрировано 363 211 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлено 15 813 новых случаев.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 653 человек, общее число жертв составляет 22 666. Всего выздоровели 149 911 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
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