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2020-05-25T01:55
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Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
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РИА Новости

Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет

01:55 25.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Приморья Ксения Гусенцова.
"(Пострадавших) нет", - сказала собеседница.
По ее словам, эвакуированы все пациенты.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, сообщило правительство региона. Один пациент в тяжелом состоянии переводится в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПартизанскПроисшествия
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