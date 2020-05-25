Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Приморья Ксения Гусенцова.
"(Пострадавших) нет", - сказала собеседница.
По ее словам, эвакуированы все пациенты.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, сообщило правительство региона. Один пациент в тяжелом состоянии переводится в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.