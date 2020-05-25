Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Эвакуированных больных из здания городской больницы в Партизанске перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, сообщает правительство региона.
В МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано 74 человека, в том числе 18 сотрудников.
"В понедельник утром, 25 мая, произошло возгорание крыши горбольницы в Партизанске по улице Ленинская, 28 (здание 3-этажное). Площадь пожара составила 100 квадратных метров, эвакуировано 56 больных, из которых один тяжёлый пациент переводится в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. В настоящее время пациенты переведены в отдельное здание терапевтического корпуса", - говорится в сообщении.
Среди всех пациентов больных коронавирусом нет. Причины пожара выясняются. На место происшествия выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.