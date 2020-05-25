Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T01:40
https://ria.ru/20200525/1571927823.html
Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание

01:40 25.05.2020
157
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Эвакуированных больных из здания городской больницы в Партизанске перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, сообщает правительство региона.
В МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано 74 человека, в том числе 18 сотрудников.
"В понедельник утром, 25 мая, произошло возгорание крыши горбольницы в Партизанске по улице Ленинская, 28 (здание 3-этажное). Площадь пожара составила 100 квадратных метров, эвакуировано 56 больных, из которых один тяжёлый пациент переводится в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. В настоящее время пациенты переведены в отдельное здание терапевтического корпуса", - говорится в сообщении.
Среди всех пациентов больных коронавирусом нет. Причины пожара выясняются. На место происшествия выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Вчера, 19:31
В Ленинградской области потушили пожар в ангаре с топливными брикетами
111112
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
Актер Сергей Глушко
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Приморье загорелась кровля больницы
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Иркутской области локализовали пожар
Наручники
СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Бразилия
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе
США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния